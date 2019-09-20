Bakan Varank: 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.' dedi.
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayında konuştu.
Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları:
Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.
Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.
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