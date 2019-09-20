Bakan Varank: 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.' dedi.