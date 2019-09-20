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Bakan Varank: 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayında konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları:

Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.

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