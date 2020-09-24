Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 10:57 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak."



"Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz."

"Bakanlığımızın tüm politikalarını Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillendirip hayata geçiriyoruz. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürünler çıkartmak için çalışıyoruz ancak bu şekilde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı kazanabiliriz."

"TÜBİTAK kanalıyla son 2 senede 16 binin üzerinde gencimize 313 milyon liralık burs ve destek verdik. Sanayi Doktora Programı ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı gibi vizyoner projeleri hayata geçirdik. Son 2 senede 15 milyon vatandaşımız TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından faydalandı. Bundan sonraki dönemde de hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz."