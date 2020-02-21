İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1234
  • EURO
    6,6184
  • ALTIN
    322.774
  • BIST100
    116844
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Bakan Varank: Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak
Bilim-Teknoloji

Bakan Varank: Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak.'

21 Şubat 2020 Cuma16:00 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:05

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.