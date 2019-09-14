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Bakan Varank, Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisini 18 Eylül'de açıklayacak

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 18 Eylül'de açıklanacak.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritası belirlendi.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlandı.

- MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN BİLEŞENLERİ PAYLAŞILACAK
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Bakan Varank tarafından 18 Eylül'de Ankara'da bulunan MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenlerinin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedefler yer alacak.

Ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar da duyurulacak.

- SANAYİDE BÜYÜME HEDEFİ
 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda, sanayileşme politikalarına yönelik önemli adımlar atılacağı açıklanmıştı.

Sanayinin odak sektör olarak belirlendiği planda, yerli üretimin artırılması hedeflenirken sanayinin hızlandırılması öngörülmüştü.

İmalat sanayi odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılmasıyla teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar sayesinde sanayinin yıllık ortalama yüzde 5,7 büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda değişim yaşanarak sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yüzde 24,2'ye çıkarılması hedeflenmişti.

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