Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler'
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik. Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler. KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi kapsamında 5 bin 400 KOBİ'ye 300 milyon lira teminat sağlandı." dedi.
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