Bakan Varank'tan TEKNOFEST öncesi heyecanlandıran paylaşım

AA 11 Eylül 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sürücüsüz otomobilleri piste süren 17 takımın sınırları zorladığını belirterek, organizasyonda yer alan gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan Varank, Twitter hesabından, TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve kendisinin de dün yerinde takip ettiği Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ilişkin video paylaştı.

Paylaşımına, "Fikri buldular, Ar-Ge'sini yaptılar, tasarladılar, malzemeleri topladılar, yazılımı geliştirdiler, test ettiler ve sonunda sürücüsüz otomobili piste sürdüler" notunu düşen Varank, yarışmada 17 takımın sınırları zorladığını ve gençlerle gurur duyduğunu bildirdi.

Fikri buldular

Ar-Ge'sini yaptılar

Tasarladılar

Malzemeleri topladılar

Yazılımı geliştirdiler

Test ettiler



Sonunda...

Sürücüsüz otomobili piste sürdüler!



Robotaksi Otonom Araç yarışlarında 17 takım sınırları zorluyor!



Gençlerimizle gurur duyuyoruz...#Teknofest2020 pic.twitter.com/bd1uZrKXDS — Mustafa Varank (@varank) September 11, 2020

TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve Havelsan yürütücülüğünde 7-10 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada, takımların tek kişilik gerçek boyutlu araçları, gerçek pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yerine getirdi.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020'de verilecek.