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Bilim-Teknoloji

Bakan Yardımcısı İnan, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 'Rahat rahat bu dünyada yaşamak varken, varlığı ile kazandıklarıyla bir şeyler üretmek için engellerle, araziyle, insanlarla uğraşan, bir taşın üstüne taş koymak için çalışıp didinen, ihracatının peşinde koşan sanayicilerin memleketin kahramanları olduğunu düşünüyorum' dedi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı İnan, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi
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İnan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Sanayici ve İş Adamları Karaman Buluşması" programında, 18 yıllık iş hayatında hep memleketin gerçek kahramanlarının sanayicilerin olduğunu düşündüğünü söyledi.

Karaman sanayisinin her geçen gün geliştiğini ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Rahat rahat bu dünyada yaşamak varken, varlığı ile kazandıklarıyla bir şeyler üretmek için engellerle, araziyle, insanlarla uğraşan, bir taşın üstüne taş koymak için çalışıp didinen, ihracatının peşinde koşan sanayicilerin memleketin kahramanları olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin deprem hassasiyetini, bundan sonraki sanayileşme potansiyelini, bölgenin güneyindeki ulaşım sorunlarını düşündüğümüzde Karaman gerçekten bu enerjisi ile 100 milyar dolarlara gidecek bir yolun başında gibi bir hissiyat oluştu."

İnan, hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz bu görevlere geldik. Bundan sonraki dönemde bayrağı aldığımız yerlerden daha ileriye taşımak için büyük bir enerji ile çalışmak, gayret sarf etmek, birlikte bu enerjiyi harekete geçirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı İnan, iş adamlarının sorunlarını dinledi.

Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, daire müdürleri, sanayiciler ve iş adamları ile davetliler katıldı.

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