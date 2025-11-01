Bakanı Kacır'dan yapay zeka vurgusu: Tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız

Kacır, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'in "Tekno-Feodalizmin Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunu Demokratikleştirme, Yönetişim ve Erişim Paneli"nin açılışında konuştu.

Küresel sorunların her geçen gün daha fazla iç içe geçtiğini ve karmaşıklaştığına işaret eden Kacır, bu yüzden TRT World Forum gibi diyalogların artık sadece değerli değil aynı zamanda vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kacır, teknolojinin çağın belirleyici dili haline geldiğini vurgulayarak ekonominin, sanayinin hatta insan etkileşiminin kurallarını yeniden yazdığının altını çizdi.

Teknolojinin yalnızca bir ülkenin rekabet gücünü değil aynı zamanda bağımsızlığını, refahını ve dayanıklılığını da belirlediğini anlatan Kacır, "Bu nedenle bir zamanlar inovasyon yarışı olarak görülen süreç, bugün teknolojik güç mücadelesine dönüşmüş durumda. Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zeka yer alıyor." dedi.

Kacır, veriyi işleme ve derin analiz üretme kapasitesi hızla artan yapay zekanın geniş bir alanda dönüşümü yönlendirdiğini ifade ederek, inovasyonun, verimliliğin ve küresel rekabet gücünün en güçlü motorlarından biri haline geldiğine dikkati çekti.

- "DAHA DENGELİ, KAPSAYICI VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR KÜRESEL EKOSİSTEME İHTİYAÇ VAR"

İş dünyası açısından yapay zekanın verimliliği artırarak, kaliteyi yükselterek ve daha önce hiç görülmemiş ölçekte inovasyon imkanı sunarak değer yaratmanın yeni modellerine kapı açtığını belirten Kacır, bu teknolojik devrimin insan odaklı, kapsayıcı ve etik şekilde sürmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın gelişiminin çoğu zaman kar ve piyasa rekabeti odaklı hedeflerle hareket eden az sayıda küresel teknoloji devi tarafından yönlendirildiğine dikkati çeken Kacır, "Bu şirketlerin piyasa hakimiyeti ve hızla artan değerleri, dijital gücün giderek bir noktada toplandığının açık göstergesi. Bunun dışında, yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ABD, Çin ve dünyanın geri kalanı arasında büyüyen bir fark var. " diye konuştu.

Bakan Kacır, yapay zekanın artık yalnızca inovasyon aracı olmadığını, uluslararası ilişkilerde güç kaldıracı haline geldiğini ifade ederek, "Ülkeleri ayırmak yerine birbirine bağlayan, daha dengeli, kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir küresel ekosisteme ihtiyaç var. Ne yazık ki dünya, yapay zekanın güvenli, adil ve sorumlu bir şekilde geliştirilip kullanılmasını, herkes için erişilebilir ve faydalı olmasını sağlayacak kapsayıcı bir çerçeve henüz oluşturmuş değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "TEKNOLOJİK KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİREREK BU DÖNÜŞÜMÜ ÜLKEMİZ İÇİN BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ"

Yaygın kullanılan birçok yapay zeka modelinin farklı dillerin ve kültürlerin inceliklerini anlayamadığına işaret eden Bakan Kacır, bu durumun yalnızca kültürel erozyona değil aynı zamanda bazı seslerin öne çıkıp bazılarının silindiği sessiz dijital dominasyon biçimine yol açtığını söyledi.

Kacır, yapay zekanın hızlı gelişiminden uzak durmanın çözüm olmadığını belirterek, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, bu teknolojiyi bilgelikle, sorumlulukla ve ortak bir insanlık anlayışıyla yönlendirmek. Ortak tutumumuz, yapay zekanın güçlenme ve ilerleme aracı mı yoksa kontrol ve dışlamanın bir mekanizması mı olacağını da belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında adalet, merhamet ve sorumluluk ilkelerine dayanarak yapay zeka devrimini insanlığın yararına yönlendirmeye kararlı olduklarını dile getiren Kacır, "Aynı zamanda teknolojik kapasitemizi güçlendirerek bu dönüşümü ülkemiz için bir fırsata dönüştürmeye kararlıyız. Üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bu vizyonla uyumlu hale getiriyoruz. Türkiye'nin yapay zeka devriminden en büyük faydayı sağlamasının anahtarının gençlerimiz olduğuna inanıyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'DE YENİ NESİL VERİ MERKEZLERİNİN KURULMASINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençleri yapay zeka çağının gerektirdiği becerilerle donattıklarını ifade ederek, güçlü ve gelişmiş veri işleme altyapısının, yapay zeka teknolojilerinin başarılı şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasının temelini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de yeni nesil veri merkezlerinin kurulmasını destekleyeceklerini belirten Kacır, "Ulusal veri merkezi kapasitemizi bugünkü 250 megavattan 2030 yılına kadar 1 gigavata çıkaracağız. Buna paralel olarak, HIT-Yapay Zeka Çağrısı ile yapay zeka işlem kapasitemizi ölçeklendireceğiz. Bu sayede sanayiden finansa, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız." dedi.

Kacır, büyük ölçekli yapay zeka ve bulut yatırımlarını teşvik edip Türkiye'nin yalnızca bu teknolojilerin kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi konumuna yükselmesini hedeflediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasında etik, şeffaflık ve hesap verebilirliği merkeze alan küresel bir yönetişim çerçevesi inşa etmeye kararlıyız. Geleceğe bakarken yapay zekanın bir tahakküm aracına değil güçlendirme ve eşitlik sağlayan bir güce dönüşmesini güvence altına almalıyız. Teknolojinin, veriyi, algoritmaları ve nihayetinde insanlığın kaderini yalnızca birkaç kişinin elinde toplayan yeni bir güç düzeni oluşturmasına izin veremeyiz."