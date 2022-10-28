Bakanlıktan öğrencilere müjde: BTK Akademi yazılımdan kodlamaya 1110 öğrenciye eğitim verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Kasım-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek yazılım kampları ile 1110 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Kamplar, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Amasya, Ordu, Sinop, Elazığ, Zonguldak, Ankara, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul, Erzurum, Kastamonu, Van, Muş, Çanakkale, Çorum ve Eskişehir'de düzenlenecek.

Çevrim içi ortamda ve sınıf ortamında bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda toplumun her kesimine mesleki ve teknik eğitimin verildiği kamplara, "www.btkakademi.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

- 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EĞİTİMLERDEN FAYDALANDI

Eğitim portalında bugün itibarıyla kayıtlı 1 milyon 8 bin 279 kullanıcı bulunurken, haftalık görüntülenme sayısı 600 bine yaklaştı.

Her hafta portala yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor. BTK Akademi Çevrimiçi Eğitim Portalı'nda, "Yazılım Dünyası", "K12 Dünyası", "Sistem Dünyası", "İşletme Dünyası", "Kişisel Gelişim Dünyası", "Tasarım Dünyası", "Güvenli İnternet Dünyası" ve "Regülasyon Dünyası" olmak üzere 8 ana kategori altında 212 konu başlığında toplam 106 bin 556 dakika çevrim içi eğitim yer alıyor.

Yazılım kamplarıyla, çevrim içi platformda yakalanan ivmeyi yüz yüze eğitimlerle pekiştirmek ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençleri bilişim ekosistemine "aktif öğrenenler" olarak dahil edip, onların yazılım yeteneklerini keşfederek bu alandaki yeterliliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmek amaçlanıyor.

Kamplarda yüz yüze eğitim verilecek konu başlıkları şöyle:

"Lise Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Arduino Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik PHP Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Blok Tabanlı Yapay Zeka Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kali Linux ile Sızma Testi Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Web Güvenliği Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Temel Siber Güvenlik Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Java Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Geleceğin Hackerları Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Flutter Eğitimi, Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Microbit Eğitimi, Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi, Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Robotik Kodlama Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik İHA Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Temel Veri Analizi Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik UNITY İle Oyun Geliştirme Eğitimi ve Kampı, Liselere Yönelik Gömülü Sistemler Python Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Unity İle Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Lego Spike ile Kodluyor ve İnşa Ediyorum Eğitimi, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Oyun Geliştirme Eğitimi, Lise Öğrencilerine Yönelik Temel Düzey Python ve Pico Eğitimleri, Lise Öğrencilerine Yönelik Yapay Zeka Eğitimi, GODOT ile Oyun Geliştirme Eğitimi."