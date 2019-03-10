Bakterilerin antibiyotiklerden kaçmak için kullandıkları yeni bir mekanizma keşfedildi

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nde deneyleri ve matematiksel modellemeyi birleştiren araştırmacılar, bakterilerin alkali metal iyonlarının alımını kontrol ederek antibiyotiklere karşı kendilerini savunduğunu keşfetti.

San Diego Sistem Biyoloji Merkezi, Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü-Simons Vakfı'nın Cell dergisinde yayımlanan araştırmasında, antibiyotiklerin saldırısı altındaki bakterilerin, hayatta kalma tekniği olarak genleri proteinlere dönüştüren yaşamın temel moleküler makineleri olan ribozomlarını stabilize etmek için magnezyum iyon alımını modüle ettiği bulundu.

Araştırma ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Aktif olarak büyüyen bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli olmak için kullanabilecekleri beklenmeyen yeni bir mekanizma bulduk. Bu keşif ile şimdi daha önce düşünemediğimiz enfeksiyonlarla mücadelede yeni yollar keşfedebiliriz.” denildi.

Antibiyotik direncinin insan sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu belirten araştırma ekibi, “Pazara giren ilaçların sayısı, bakterilerin bu ilaçlarla başa çıkma kabiliyetine ayak uyduramıyor. Bilim adamları, bakterilerin tamamen yeni ilaçlar geliştirmek yerine magnezyum alma yeteneğini değiştirerek mevcut antibiyotik ilaçların potansiyelini artırabileceğine inanıyor.” açıklamasında bulundu.

Ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bazı antibiyotik sınıflarının gücünün bakterilerin magnezyum alma şeklini kısıtlayarak büyük ölçüde iyileştirebileceğini aktaran araştırma ekibi, böylece bakterinin antibiyotiklere karşı savunmalarda yüklü magnezyum iyonlarını kullanma yeteneğine müdahale edilebileceğini bildirdi.