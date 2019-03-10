17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bakterilerin antibiyotiklerden kaçmak için kullandıkları yeni bir mekanizma keşfedildi

Araştırmacılar, bakterilerin antibiyotiklere dayanmalarını sağlayacak beklenmedik yeni bir mekanizma keşfettiler.

  • TM Dijital Haber Merkez
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nde deneyleri ve matematiksel modellemeyi birleştiren araştırmacılar, bakterilerin alkali metal iyonlarının alımını kontrol ederek antibiyotiklere karşı kendilerini savunduğunu keşfetti.
 
San Diego Sistem Biyoloji Merkezi, Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü ve Howard Hughes Tıp Enstitüsü-Simons Vakfı'nın Cell dergisinde yayımlanan araştırmasında, antibiyotiklerin saldırısı altındaki bakterilerin, hayatta kalma tekniği olarak genleri proteinlere dönüştüren yaşamın temel moleküler makineleri olan ribozomlarını stabilize etmek için magnezyum iyon alımını modüle ettiği bulundu.
 
 
Araştırma ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Aktif olarak büyüyen bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli olmak için kullanabilecekleri beklenmeyen yeni bir mekanizma bulduk. Bu keşif ile şimdi daha önce düşünemediğimiz enfeksiyonlarla mücadelede yeni yollar keşfedebiliriz.” denildi.
 
Antibiyotik direncinin insan sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu belirten araştırma ekibi, “Pazara giren ilaçların sayısı, bakterilerin bu ilaçlarla başa çıkma kabiliyetine ayak uyduramıyor. Bilim adamları, bakterilerin tamamen yeni ilaçlar geliştirmek yerine magnezyum alma yeteneğini değiştirerek mevcut antibiyotik ilaçların potansiyelini artırabileceğine inanıyor.” açıklamasında bulundu.
 
Ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bazı antibiyotik sınıflarının gücünün bakterilerin magnezyum alma şeklini kısıtlayarak büyük ölçüde iyileştirebileceğini aktaran araştırma ekibi, böylece bakterinin antibiyotiklere karşı savunmalarda yüklü magnezyum iyonlarını kullanma yeteneğine müdahale edilebileceğini bildirdi.

Bakan Soylu: PKK´yı HDP´yi meclislere sızdıracaklar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Mersin'de

Başkan Erdoğan Mersin'de

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

Antibiyotiklerden böyle kaçıyorlar

Antibiyotiklerden böyle kaçıyorlar

Osmanlılarda okumayı meslek edinen kadınlar vardı

Osmanlılarda okumayı meslek edinen kadınlar vardı

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Ziyarete 95 yaşındaki dedenin duası damga vurdu

Ziyarete 95 yaşındaki dedenin duası damga vurdu

Dikkat çeken soru: Rusya, Türkiye'ye Su-35 mi verecek?

Dikkat çeken soru: Rusya, Türkiye'ye Su-35 mi verecek?

Feribot 'deniz canlısına' çarptı, en az 80 kişi yaralandı

Feribot 'deniz canlısına' çarptı, en az 80 kişi yaralandı

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019