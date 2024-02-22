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Bilim-Teknoloji

Balina şarkılarının gizemi çözüldü

Bilim insanları, kambur balina ve dişsiz balina gibi okyanustaki en büyük balinalardan bazılarının nasıl şarkı benzeri ses ürettiklerini tespit etti.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Balina şarkılarının gizemi çözüldü
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"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, nasıl şarkı benzeri ses çıkardıklarını anlamak için karaya vurmuş üç balinadan alınan gırtlakları inceledi.

Araştırmada, incelenen balinaların, gırtlaklarının üstünde yağ tabakası bulunan U şeklindeki yapı sayesinde, havayı geri döndürerek su yutmadıkları ve böylece "karmaşık şarkı" ürettikleri belirtildi.

Okyanustaki insan kaynaklı gürültülerin, balinaların uzun mesafede iletişimini de etkileyebileceğine dikkat çekilen araştırmada, bu bilginin kambur balina, mavi balina ve nesli tükenmekte olan diğer deniz hayvanlarının korunması için hayati önem taşıyabileceği ifade edildi.

Çalışmayı yöneten Güney Danimarka Üniversitesinden Profesör Coen Elemans, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ses, balinalar için hayati çünkü çiftleşmek amacıyla okyanusta birbirlerini bulabilmeleri için tek yol bu." dedi.

Araştırmaları sonucunda insanların çıkardığı seslerin balinaların uzak mesafelerden iletişim kurmalarını engellediğine işaret eden Elemans, "Balinalar bizim okyanusta çıkardığımız sesleri bastırmak için daha yüksek sesle şarkı söyleyemez." diye konuştu.

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