Başkan Erdoğan: Yerli ilk istihbarat korveti Ufuk (A-591) denize indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, Kartal'da çöken binaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda devam eden çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle operatörlere hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerime de sağlık, sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

"TÜRK GEMİCİLİK SANAYİ SON 16 SENEDE YENİDEN ŞAHA KALKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır." dedi.

Erdoğan, "Son 3 yılda DEAŞ ve PKK başta olmak üzere, vatandaşlarımızın canına kasteden, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan tüm terör örgütlerine karşı çok büyük başarılar kazandık." ifadesini kullandı.

"CHP'NİN İDDİALARININ MİLLİ KAYGILARLA HİÇBİR ALAKASI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.