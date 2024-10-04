Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Adana'da Sykes-Picot çıkışı: Lime lime edilmesine göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;* Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum.
* Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.
* Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı.* Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz.
* "Şakirpaşa ne olacak?" diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum; Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim. Daha hayati görevler icra edecek.
* TEKNOFEST 2024'ün Adana'mıza, ülkemize, milletimize özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
* Sevgili gençler geleceği inşa etmek yarınları hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni, geçmiş yıllarda günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi.
* Bugün başı dik, alnı ak huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir.
* Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.
* "Yapamazsınız, başarmazsınız" diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır.
* Tasarım Merkezimiz yokken bugün 332 tane Tasarım Merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı. 2 bin 262 proje devan ediyor.
* Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız.
* Adana ve Mersin başta olmak Akdeniz bölgemizdeki üzere tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakir Paşa'ya davet ediyorum.
* TEKNOFEST dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını net biçimde gösteriyor.
* TEKNOFEST bir gençlik destandır. TEKNOFEST bir teknoloji devrimdir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir.
* Bölgede ateşkese ve huzura her yaklaşıldığında İsrail süreci dinamitleyecek provokasyona imza atıyor. Coğrafyamızı gözyaşına boğmak için her yola başvuruyor.
* Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur.
* (İsrail'in saldırıları) Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır.
* Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.
* Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.