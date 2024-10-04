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Bilim-Teknoloji

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Adana'da Sykes-Picot çıkışı: Lime lime edilmesine göz yummayacağız

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.' dedi.

4 Ekim 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;

* Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum.

* Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

* Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı.

* Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz.

* "Şakirpaşa ne olacak?" diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum; Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim. Daha hayati görevler icra edecek.

* TEKNOFEST 2024'ün Adana'mıza, ülkemize, milletimize özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

* Sevgili gençler geleceği inşa etmek yarınları hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni, geçmiş yıllarda günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi.

* Bugün başı dik, alnı ak huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir.

* Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

* "Yapamazsınız, başarmazsınız" diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır.

* Tasarım Merkezimiz yokken bugün 332 tane Tasarım Merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı. 2 bin 262 proje devan ediyor.

* Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız.

* Adana ve Mersin başta olmak Akdeniz bölgemizdeki üzere tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakir Paşa'ya davet ediyorum.

* TEKNOFEST dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını net biçimde gösteriyor.

* TEKNOFEST bir gençlik destandır. TEKNOFEST bir teknoloji devrimdir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir.

* Bölgede ateşkese ve huzura her yaklaşıldığında İsrail süreci dinamitleyecek provokasyona imza atıyor. Coğrafyamızı gözyaşına boğmak için her yola başvuruyor.

* Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

* (İsrail'in saldırıları) Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır.

* Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.

* Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.

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