Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Adana'da Sykes-Picot çıkışı: Lime lime edilmesine göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satır başları;

* Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum.

* Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

* Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttü, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların geçerli olmadığı ortaya çıktı.

* Şakirpaşa Havalimanı'nı etkin bir biçimde kullanmaya devam edeceğiz.

* "Şakirpaşa ne olacak?" diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum; Siz birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim. Daha hayati görevler icra edecek.

* TEKNOFEST 2024'ün Adana'mıza, ülkemize, milletimize özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

* Sevgili gençler geleceği inşa etmek yarınları hayal etmekle başlar. Türkiye'nin teknoloji serüveni, geçmiş yıllarda günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendi.

* Bugün başı dik, alnı ak huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir.

* Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

* "Yapamazsınız, başarmazsınız" diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır.

* Tasarım Merkezimiz yokken bugün 332 tane Tasarım Merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı. 2 bin 262 proje devan ediyor.

* Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız.

* Adana ve Mersin başta olmak Akdeniz bölgemizdeki üzere tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakir Paşa'ya davet ediyorum.

* TEKNOFEST dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını net biçimde gösteriyor.

* TEKNOFEST bir gençlik destandır. TEKNOFEST bir teknoloji devrimdir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir.

* Bölgede ateşkese ve huzura her yaklaşıldığında İsrail süreci dinamitleyecek provokasyona imza atıyor. Coğrafyamızı gözyaşına boğmak için her yola başvuruyor.

* Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

* (İsrail'in saldırıları) Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır.

* Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz.

* Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.