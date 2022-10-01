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Bilim-Teknoloji

Başvuru onaylandı! HBO resmen Türkiye'de

İnternet yayın platformu HBO Max'in Türkiye'de yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylandı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Başvuru onaylandı! HBO resmen Türkiye'de
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yasalarına uyan, toplumsal değerlerine saygı gösteren her kuruluşa desteklerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır. Lisansı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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