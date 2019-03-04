Başvuru yağıyor
Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak.
İlk yılındaki başarısı ve gençler arasında yarattığı heyecanla dikkati çeken yarışmaya başvurularda ciddi artış yaşandı. 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e geçen yıl 4 bin 208 başvuru yapılırken, bu yıl başvurular sürmesine rağmen 6 bin 774’e ulaştı. Yarışmanın 6 kategorisinde toplam 4 bin 474 takım yarışacak.
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