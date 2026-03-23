Başvurularda son günler! Genç zihinler iklim değişikliği ve kutup araştırmaları için sahaya çıkıyor

Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, gençleri yalnızca küresel iklim krizini anlamaya değil, aynı zamanda çözüm üretmeye teşvik ediyor. Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Sürdürülebilirlik ve Refah, Su Araştırmaları ve Toplumsal Farkındalık gibi 6 ana 22 alt kategoriyle geniş bir alanda proje geliştirme imkânı sunan yarışma, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine bilimsel yaklaşım geliştirmesini sağlıyor. Doğal kaynakların korunması, şehirlerin iklim direncinin artırılması ve karbon salımının azaltılması gibi başlıklar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle yeniden ele alınıyor. Bu yönüyle yarışma, sadece bir proje süreci değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de başlangıcı olarak görülüyor.

KUTUPLARIN GİZEMİ GENÇ ARAŞTIRMACILARLA ÇÖZÜLÜYOR

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ise öğrencileri dünyanın en zorlu ve en az keşfedilmiş bölgeleri olan kutupları bilimsel olarak incelemeye davet ediyor. Canlı bilimlerinden yer bilimlerine, fiziki bilimlerden sosyal ve beşeri bilimlere kadar uzanan disiplinler arası yapısıyla dikkat çeken yarışma, küresel iklim sisteminin merkezinde yer alan kutupların daha iyi anlaşılmasını hedefliyor. Buzulların erimesi, ekosistem değişimleri ve kutup bölgelerinin stratejik önemi gibi konular, gençlerin bilimsel merakıyla buluşarak yeni perspektifler kazandırıyor.

23 MART SON GÜN: GELECEĞE İMZA ATMA FIRSATI

Her iki yarışmada da dereceye giren öğrencileri 90 bin TL'ye varan ödüller beklerken, asıl kazanımın bilimsel düşünme becerisi, araştırma kültürü ve küresel vizyon olduğu vurgulanıyor. Gençlerin bilgi tüketen değil, bilgi üreten bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu önemli organizasyonlar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda kritik bir rol üstleniyor. Başvuruların 23 Mart'ta sona ereceği bu büyük fırsat, geleceğe yön vermek isteyen tüm lise öğrencilerini bekliyor.