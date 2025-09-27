Askeri birliklerde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katan ASPİLSAN Enerji, 300'den fazla cihaz için batarya temin ediyor.

ASPİLSAN Enerji, çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını da destekleyerek temiz enerji pazarına yönelik yatırımlar yapıyor.

Yatırımlarında yerlileşme ilkesini benimseyen ASPİLSAN Enerji, raylı sistemler için geliştirdiği bataryalarla Kayseri, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Adana, Bursa ve İzmir'in yanı sıra TCDD, TÜRASAŞ ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi gibi önemli yapılarda yer alıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, 44 yıldır Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, 10 wattlık bir silindirik hücreden başlayıp megawatt seviyesinde enerji depolamalara kadar uzayan bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Kahraman Türk ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını anlatan Özdemir, özel sektöre yönelik de üretim yaptıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK RAYLI SİSTEM BATARYA ÜRETİCİSİ HALİNE GELDİK"

ASPİLSAN Enerji'nin portföyünde 300'den fazla ürün olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Denizde, havada, karada, deniz altında, yakın uzayda ve kısmet olursa ileride uzay projelerindeki ürünlerimizle AR-GE ve üretim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ürün gamımızdan biri de raylı sistemler. Raylı sistemler için ilk ürünlere Kayseri Ulaşım AŞ ile başladık. Sonra Samsun, devam eden süreç içerisinde Gaziantep, İstanbul, İstanbul metrosu, TCDD taşımacılık ve TÜRASAŞ ile farklı projeler sürdürdük. Bu projeler kapsamında da Türkiye'de en büyük raylı sistem batarya üreticisi haline geldik. Bu alan çok kıymetli, ülkemizde de gelişen bir alan. Hafif raylı taşımacılıktan metroya kadar farklı ürün gamlarına sahip, farklı özelliklerde bataryalarımızı raylı taşımacılık için ülkemizin hizmetine sunmuş durumdayız."

Raylı sistem bataryaların teknik özelliklerine dikkati çeken Özdemir, "Bu bataryalar hacim ve ağırlık olarak biraz büyük olsalar dahi bakım gerektirmemesi, uzun yıllar çalışması, zorlu şartlar altında yüksek ve düşük sıcaklık, titreşim gibi unsurlarda hizmet verebilmesi ve uzun süre çalışabilmesiyle dayanıklı bataryalardır. Bunların en temel özellikleri sahada göstermiş oldukları performans." diye konuştu.

Nikel kadmiyum pilden bugün şarj edilebilir silindirik lityum iyon pile kadar geniş bir alanda hücre üretimini başardıklarını anlatan Özdemir, bu alanda ithalatçı bir ülkeden ihraç eden bir ülke haline geldiklerini belirtti.

Özdemir, firma daha birçok planlarının olduğunu aktararak, Uzak Doğu dışında Avrupa ve Türkiye'de pil üretilebildiğini herkese gösterdiklerini sözlerine ekledi.