Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması Yunanistan'da rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan ve İtalya'dan bir heyetin bir araya geldiği basın toplantısında Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verildi.

"DRONE VE UÇAK ÜRETMEYİ PLANLADIĞINI DUYDUĞUMUZDA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Yunan heyetin sözcüsü Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasının yalnızca ticari bir gelişme olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Baykar'ın Piaggio'yu satın alıp drone ve uçak üretmeyi planladığını duyduğumuzda çok üzüldük. Türkiye'nin dost ve müttefikimiz İtalya ile birlikte ürettiği drone ve uçakların bize karşı kullanılmasını hayal edemeyiz." ifadelerini kullandı.

BAYKAR-PİAGGİO İŞBİRLİĞİ

Baykar'ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace'i satın almasına ilişkin süreç, Avrupa havacılık ve savunma sanayii açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar ile köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace arasında oluşan yeni yapı, özellikle insansız sistemler, bakım-onarım kabiliyetleri ve Avrupa pazarına erişim açısından dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir mali zorluk yaşayan ve İtalya'da kayyum yönetiminde bulunan Piaggio Aerospace'in satın alma süreci, İtalyan makamlarının onayıyla tamamlandı. Şirketin P.180 Avanti EVO iş jetleri ve uçak motoru bakım-onarım faaliyetleri gibi alanlardaki tecrübesinin, Baykar'ın geliştirdiği yüksek teknoloji platformlarıyla birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Baykar yetkilileri, işbirliğinin temel amacının Avrupa'da havacılık ekosistemine katkı sağlamak, üretim ve mühendislik kapasitesini artırmak ve sivil-askeri havacılık projelerinde ortak kabiliyetler oluşturmak olduğunu belirtiyor. İtalya'daki tesislerin korunacağı, mevcut çalışanların bilgi birikiminden yararlanılacağı ve şirketin yeniden yapılandırılmasıyla üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

YENİ İŞ MODELLERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK

Uzmanlara göre anlaşma, Baykar'ın Avrupa'daki sanayi varlığını genişletmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Piaggio'nun sertifikasyon tecrübesi, Avrupa havacılık standartları ve bakım altyapısının, insansız sistemler başta olmak üzere yeni projelere katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca işbirliğinin, Avrupa'da savunma ve havacılık alanında ortak üretim ve teknoloji paylaşımı tartışmalarını da beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, anlaşma bazı Avrupa ülkelerinde siyasi tartışmalara yol açarken, savunma sanayii çevreleri gelişmeyi küresel ölçekte artan rekabetin bir parçası olarak yorumluyor. Analistler, Türk savunma sanayii firmalarının son yıllarda artan ihracat kapasitesi ve uluslararası ortaklıklarının, Avrupa'daki havacılık şirketleriyle yeni iş modellerinin önünü açabileceğini vurguluyor.

Baykar-Piaggio işbirliğinin önümüzdeki dönemde Ar-Ge faaliyetleri, bakım-onarım projeleri ve yeni nesil hava platformları gibi alanlarda somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Yetkililer, sürecin hem Türkiye hem de İtalya'daki havacılık sektörüne teknoloji, istihdam ve üretim kapasitesi açısından katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor.