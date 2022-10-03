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Bilim-Teknoloji

Baykar'ı ziyaret ettiler: Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
Baykar'ı ziyaret ettiler: Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı
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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

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