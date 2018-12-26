Bayraktar 80 bin saattir nöbette

Savunma sanayisinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen, hali hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de giren Bayraktar silahlı/silahsız insansız hava araçları 80 bin uçuş saatini doldurdu.

BAYKAR-Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu. Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşAllah. Lakin; Demirağ,Hürkuşlar'ın önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil, 80 milyon saattir gökyüzündeydi." dedi.

BAYKAR da bu gelişmeyi resmi Twitter hesabından, "Bayraktar TB2 80.000 uçuş saatine vardı! Gökyüzünün daimî dostu 7/24 göklerde, hizmetinizde" açıklamasıyla duyurdu.