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Bayraktar İHA’lar teröristlere göz açtırmıyorlar! Barış Pınar'ında görev başındalar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan, Barış Pınarı Harekatı’nda Silahlı/Silahsız Bayraktar İnsansız Hava Araçları önemli rol oynuyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Barış Pınarı Harekatı’nda Silahlı/Silahsız Bayraktar İnsansız Hava Araçları teröristlere göz açtırmıyor.
 
Bayraktar TB2 S/İHA’lar keşif uçuşu görevlerini yerine getirmesinin yanında Roketsan ürünü 22,5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor. Öte yandan Bayraktar, hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor.
 
Orta İrtifa ve Uzun Menzil (MALE) sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Milli ve Özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri (Taksi, Kalkış, Seyir, İniş ve Park) ve üç yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracıdır.
 
Bayraktar Taktik İHA
 
Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir. Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.
 
Temel uçuş performans kriterleri
 
24,000 Feet Uçuş İrtifası
 
24 Saat Havada Kalış Süresi
 
150 Km Haberleşme Menzili
 
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
 
Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği
 
GPS Bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği
 
YÜZDE 70 ORANINDA YERLİ SİLAH KULLANILIYOR
 
Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.
 
Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

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