3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Bilim-Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA bir eşiği daha geçti... Kritik test başarıyla tamamlandı

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi'ni başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar, test anlarına ilişkin görüntüleri NSosyal'de paylaştı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 11:21
Bayraktar KIZILELMA bir eşiği daha geçti... Kritik test başarıyla tamamlandı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Kızılelma'nın Agresif Tırmanış ve Manevra Testi yaptığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kızılelma PT-4, jet motorunun art yakıcı sistemiyle gerçekleştirilen "Agresif Tırmanış ve Manevra Testi"ni başarıyla tamamladı

Paylaşılan videoda, Kızılelma'nın gökyüzünde süzülüşü ve zorlu manevralarına da yer verildi.

Başarıyla tamamlanan test sayesinde, Kızılelma'nın yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hava-hava muharebelerinde de aktif olarak rol alabileceği de kanıtlanmış oldu.

İŞTE KIZILELMA'NIN TEST ANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ

