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Bayraktar SİHA Ege semalarını karış karış izliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Ege semalarını karış karış izliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracından biri olan TCS37 kuyruk numaralı SİHA'nın çıktığı görevi Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "TCS37 Bayraktar SİHA tırmanışta. Deniz Kuvvetleri'mizin SİHA'ları aylar önce Ege'de göreve başlamıştı. SİHA'lar bir haftadır Akdeniz'de de görevde. Bismillah Vira." ifadelerini kullandı.

Bayraktar paylaşımında, TB2 Taktik İnsansız Hava Aracının (İHA) Ege Denizi’nde yaptığı devriye uçuşuna ait görseli de paylaştı.

 

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