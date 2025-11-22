Milli teknoloji hamlesi kapsamında özgün olarak geliştirilen yapay zeka destekli Kemankeş seyir füzesi, Bayraktar TB2'den yapılan test atışını başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle vurdu.
Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı.
Test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Baykar Motor Kontrol Ünitesi Doğrulama ve Dalış Testi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.