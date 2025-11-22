İSTANBUL 22°C / 14°C
Bilim-Teknoloji

Bayraktar TB2'den gururlandıran başarı... KEMANKEŞ-1 füze testi nefes kesti

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli seyir füzesi Kemankeş-1, Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlendi. Nefes kesen test atış anını sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Motor Kontrol Ünitesi Doğrulama ve Dalış Testi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Bayraktar TB2'den gururlandıran başarı... KEMANKEŞ-1 füze testi nefes kesti
Milli teknoloji hamlesi kapsamında özgün olarak geliştirilen yapay zeka destekli Kemankeş seyir füzesi, Bayraktar TB2'den yapılan test atışını başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle vurdu.

GÖKYÜZÜNDE TARİH YAZAN ANLAR

Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı.

Test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Baykar Motor Kontrol Ünitesi Doğrulama ve Dalış Testi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

