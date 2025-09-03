Hırvatistan Hava Kuvvetleri'nin 125. Muharebe Keşif Filosu'na 6 adet Bayraktar TB2 İHA teslim edildi.

Ordularını Türk SİHA'ları ile güçlendirdiler: Bayraktar TB2 Avrupa semalarında Pleso'daki "Albay Marko Živković" kışlasında düzenlenen etkinlikte, 6 adet alınan TB2'den biri uçuş gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Ivan Anušić sistemi "etkileyici" olarak nitelendirirken, Albay Andrej Tijan bunun Hırvat ordusu için tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Albay Tijan, kısa sürede büyük bir ilerleme sağlandığını belirterek, Savunma Bakanlığı'nın desteği ve Türk üretici Baykar'ın katkılarıyla Hırvatistan'ın modern ve gelişmiş savaş yeteneklerine sahip bir İHA sistemine kavuştuğunu söyledi.

Türkiye ile imzalanan ve Kasım 2024'te alınan stratejik karar kapsamında, altı adet TB2'nin yanı sıra mühimmat, yedek parçalar, yer kontrol istasyonları, simülatör ve teknik destek de sağlandı. Hırvat pilot ve teknisyenler Nisan–Ağustos döneminde Türkiye'de eğitim görerek ortalamanın üzerinde başarı elde etti.

Yeni nesil Bayraktar rekor kırdı Törende Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ve askeri ataşe Albay Cüneyt Ali Demirtürk de hazır bulundu. Katılım, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi.

"HIRVATİSTAN NATO İÇİNDE MODERN VE GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK"

Bayraktar TB2, 24 saati aşkın uçuş süresiyle keşif, istihbarat, sınır ve kıyı gözetleme, arama-kurtarma ve yangın tespiti gibi sivil görevlerde de kullanılabilecek. İHA, 150 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olup, Hırvatistan'ın yerli Orqa firmasının FPV dronların entegrasyonuna da olanak tanıyor. Ayrıca lazer güdümlü ve 15 kilometre menzile sahip mühimmatlarla donatıldı.

Savunma Bakanı Anušić, TB2'nin yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda keşif ve veri toplama aracı olduğunu belirtti. Bunun Hırvatistan'ın NATO içinde modern ve güçlü bir müttefik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir NATO ülkesinin daha envanterine girdi! Bayraktar TB2 için tarihi anlaşma Pleso'daki tanıtım, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesinde bir dönüm noktası olurken, Türkiye ile stratejik işbirliğinin önemini de pekiştirdi.

YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yunan basını da Hırvatistan'ın Bayraktar TB2'leri envantere katmasını "Türkler genişliyor" başlığı ile manşetlere taşıdı.