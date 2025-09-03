Hırvatistan Hava Kuvvetleri'nin 125. Muharebe Keşif Filosu'na 6 adet Bayraktar TB2 İHA teslim edildi.
Albay Tijan, kısa sürede büyük bir ilerleme sağlandığını belirterek, Savunma Bakanlığı'nın desteği ve Türk üretici Baykar'ın katkılarıyla Hırvatistan'ın modern ve gelişmiş savaş yeteneklerine sahip bir İHA sistemine kavuştuğunu söyledi.
Türkiye ile imzalanan ve Kasım 2024'te alınan stratejik karar kapsamında, altı adet TB2'nin yanı sıra mühimmat, yedek parçalar, yer kontrol istasyonları, simülatör ve teknik destek de sağlandı. Hırvat pilot ve teknisyenler Nisan–Ağustos döneminde Türkiye'de eğitim görerek ortalamanın üzerinde başarı elde etti.
"HIRVATİSTAN NATO İÇİNDE MODERN VE GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK"
Bayraktar TB2, 24 saati aşkın uçuş süresiyle keşif, istihbarat, sınır ve kıyı gözetleme, arama-kurtarma ve yangın tespiti gibi sivil görevlerde de kullanılabilecek. İHA, 150 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olup, Hırvatistan'ın yerli Orqa firmasının FPV dronların entegrasyonuna da olanak tanıyor. Ayrıca lazer güdümlü ve 15 kilometre menzile sahip mühimmatlarla donatıldı.
Savunma Bakanı Anušić, TB2'nin yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda keşif ve veri toplama aracı olduğunu belirtti. Bunun Hırvatistan'ın NATO içinde modern ve güçlü bir müttefik olduğunu gösterdiğini söyledi.
YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Yunan basını da Hırvatistan'ın Bayraktar TB2'leri envantere katmasını "Türkler genişliyor" başlığı ile manşetlere taşıdı.