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Bilim-Teknoloji

Bayraktar TB3 yapay zekayla kanatlandı... TCG Anadolu'da 129 sorti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA), TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak 129 sortiyi tamamladı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 yapay zekayla kanatlandı... TCG Anadolu'da 129 sorti
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Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan 129. sortisini geride bıraktı.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve buraya iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'daki testleri başarıyla devam ediyor.

Son olarak Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'da yapay zeka destekli tam otomatik iniş kalkış testini de başarıyla tamamladı.

Bir günde 17 sorti gerçekleştiren Bayraktar TB3, toplamda 129 sortiyi geride bıraktı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği sortilere ilişkin görüntüleri paylaştı

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