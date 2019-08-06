Bayraktar’dan milli uçan araba müjdesi 

Şirket geleceğin teknolojilerini üretme stratejisi kapsamından bilim kurgu filmlerinden görmeye alıştığımız uçan araba ile ilgili bir çalışma başlattı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak ‘CEZERİ’nin prototipini hazırladıklarını açıkladı. Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye’nin ilk milli uçan araba projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST’te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, ‘CEZERİ’nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.