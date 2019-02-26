Belarus, dört MiG-29 savaş uçağını Sırbistan'a verdi
Sırbistan Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dört MiG-29 uçağının Belarus tarafından Sırbistan'a verildiğini açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Belarus hükümeti, iki ülke arasındaki askeri teknik işbirliğinin bir parçası olarak dört MiG-29 avcı uçağını Sırbistan'a devretti.
Sırbistan Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, uçağın Pazartesi günü Sırbistan'ın mülkü haline geldiğini ve güncellemeler tamamlandıktan sonra teslim edileceğini söyledi.
Belarus'ta yapılan devir teslim törenine Sırbistan'dan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Hava Kuvvetleri heyeti, Belarus'tan ise Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Cumhuriyeti Devlet Askeri Sanayi Komitesi Başkanı Roman Golovchenko ile heyeti katıldı.
Törende Sırp ordusunun yeni uçaklar için yeterli pilotunun bulunduğunu söyleyen Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma komutanı Binbaşı General Dusko Zarkoviç “204. Hava Tugayında yeniden eğitilmiş iki kişiyle birlikte yurtdışındaki beş pilotu yeniden çağırma gibi bir planmız var” dedi.
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