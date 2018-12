Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi

Apple ile Qualcomm arasında yaklaşık bir yıldır devam eden hukuk mücadelesinde ilk önemli karar geldi. Çin’de patent ihlali kapsamına giren iPhone modellerinin satışına tedbiren yasak konuldu.

İlk yasak geldi

Hatırlanacağı üzere Qualcomm; Apple’ın kendisine ait patentleri izinsiz olarak kullandığını ve lisans ücretini ödemediğini iddia ediyor. Apple ise Qualcomm’un patent kullanma karşılığında diğer üreticilerle ticari anlaşmalarını tehlikeye düşürecek taleplerde bulunduğunu ve ayrıca bu patentlerin serbest kullanım hakkı içerisinde olması gerektiğini savunuyor. İki firma arasında pek çok ülkede açılmış davalar mevcut. Bunlardan birisi Çin’de.

Fuzhou Halk Mahkemesi, Apple’ın Qualcomm’a ait iki patentini izinsiz kullandığını belirterek belirli iPhone modellerinin ülkede satışını tedbiren yasakladı. Yasak kapsamında iOS 11 ve altı işletim sistemi barındıran iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X modelleri yasaklanmış durumda.

Bu iki patent dokunmatik ekran kullanarak uygulamaların yönetimi ile fotoğrafların görünüş ve boyutlarını değiştirme hakkında. Yani tahmin edildiği gibi iletişim teknolojileri ile alakalı değil.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında Apple’a uygulanan satış yasağı muhakkak olumsuz etki oluşturacaktır. Apple’ın hisseleri bu kararın ardından yüzde 1.9 düştü. Ayrıca Apple tedarikçilerinin pek çoğu da borsada değer kaybetti. Qualcomm ise yüzde 3.1 değer kazandı.

Apple yaptığı açıklamada kutudan iOS 12 işletim sistemi ile çıkan tüm modellerin satışının devam ettiğini belirtti. Ayrıca iPhone XS, XS Max ve XR modelleri de satışa devam ediyor. Yasak kapsamında sadece iOS 11 ve altında çalışan iPhone modelleri yer alıyor. Firma bir üst mahkemede karara itiraz etti.

(Donanım Haber)