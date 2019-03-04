Beyaz kıtada ev sahibi olduk

Türkiye’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi ilk kez 4 ülkenin araştırma projelerine ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne ilk kez katılan 6 yabancı bilim insanı Şili, Bulgaristan, Çekya ve Ukrayna’nın bilimsel araştırma projeleri için Türk ekibiyle birlikte çalıştı.

DANIŞMAN ÜLKE

Türk ekibin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türk bilim insanlarının 1967’den beri diğer ülkelerin üslerinde çalışma yaptığını belirterek “Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde ‘danışman ülke’ statüsüne geçme adına diğer ülkelerin bilim insanlarının aramızda olması bizim için önem taşıyor” dedi. Sefere katılan araştırmacılardan Bulgaristan Ulusal Kutup Araştırmaları Merkezi Bilim ve Eğitim Projeleri Koordinatörü Jeolog Stefan Velev ise “Türkiye ile coğrafi olarak komşuyuz. Bu, neden Antarktika’da da gerçek olmasın?” diye konuştu.