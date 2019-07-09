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Beyin ağlarının yapısının sabit olmadığı keşfedildi

Yapılan bir araştırmaya göre, beyin ağlarının şekli ve bağlanabilirliği zamanla, temel ve tekrar eden şekillerde değişebilir.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Georgia State Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırmaya göre, beynin karmaşık bilişsel görevleri gerçekleştirmek için birlikte çalıştığı ayrı alanların zamanla, temel ve tekrar eden şekillerde değişebileceği bulundu.
 
Nöronlar arasındaki etkileşim ve iletişim, "işlevsel olarak bağlanabilirlik" olarak bilinir, beyin ağlarına yol açar. Araştırmacılar uzun zamandır bu ağların mekansal olarak statik olduğunu ve sabit bir beyin bölgelerinin her bir ağa katkıda bulunduğunu varsaymaktadır. Ancak, Human Brain Mapping'de yayımlanan yeni bir çalışmada, Georgia Eyalet araştırmacıları beyin ağlarının mekansal ve işlevsel olarak akışkan olduğuna dair kanıt buldular.
 
Araştırmacılar, birkaç dakika boyunca granüler bir seviyede ağ aktivitesinin anlık görüntülerini oluşturmak için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile beyin görüntüleme verilerini topladılar ve ağların işlevinde, boyutunda ve konumunda hızlı değişiklikler gözlemlediler.
 
Bilim adamları ayrıca beyin ağlarının şizofreni hastaları ve sağlıklı kontrol denekleri arasında farklılık gösterip göstermediklerini de incelediler. İki grup arasında zıtlıklar bulsalar da, bu farklılıkların tutarlı bir şekilde mevcut olmadığını ve bu geçici değişiklikleri yakalamanın önemli olduğunu eklediler.

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