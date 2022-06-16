Bilecik'te teleskopla gözlem etkinliği düzenlendi

Bilecik Valiliği himayelerinde, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm il müdürlükleri iş birliğiyle Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar teleskopla Ay'ı inceledi.

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hobi olarak astronomiyle ilgilendiğini ve bildiklerini öğrencileriyle paylaştığını söyledi.

Astronomi ile ilgilenen kişiler olarak Ay'ın dolunay hali üzerinde daha çok durduklarını ifade eden Turhan, "Ay'ın dün dolunay haliydi. Bugün ve bugünden sonra artık bu kızıllığı kaybolmaya başlayacak. Her dolunay halinde olduğu gibi. Burada velilerimiz ve öğrencilerimize birlikte güzel bir Ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz." dedi.

Geçmişte gözlemlerin göz yoluyla yapıldığını fakat gelişen teknoloji ile birlikte imkanların arttığını dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarımıza kadar inen uygulamalarla uzay cisimlerinin yerlerini çok kolay tespit edebiliyoruz. Bunu da öğrencilerimize aktarıyoruz. Cep telefonuyla bile uzay gözlemciliğinin yapılabileceğini ve içimizdeki merak duygusunu bu şekilde harekete geçirebileceğimizi öğretmeye çalışıyoruz. Çocukların ilgisi var. Bilinmeyene olan merak, bu ilgiye sebep oluyor."

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Meryem Nur Turhan ise etkinlikte teleskopla Ay'ı gözlemlediğini aktararak, "Gökyüzündeki diğer cisimleri gözlemledim. Daha önce bilim çocuk dergilerinden araştırıyordum. Önceden de gözlem etkinliği yapıyorduk. Ay'ı inceliyordum. Jüpiter, Satürn ve Güneş'i inceliyordum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi'nin yetkilileri de yer aldı.