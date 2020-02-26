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Bilim-Teknoloji

Bilim dünyası şokta! Oksijene ihtiyaç duymuyor, uzaylıya benziyor

Araştırmacılar, Dünya gezegenindeki yaşam kurallarına uymayan bir şekilde tuhaf, uzaylı benzeri bir canlı keşfetti.

star.com.tr26 Şubat 2020 Çarşamba11:20 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:22

Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, deniz biyologları hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duymayan bir canlı keşfetti.

Live Science'a göre, Henneguya salminicola olarak adlandırılan minik organizmanın, mikroskop altında gözlendiğinde iki kuyruklu ve uzaylı benzeri gözlere sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, H. salminicola'nın miksozoa ailesindeki (solucan benzeri parazitik canlıları kapsayan hayvanlar) denizanası alt türünden olduğu ve zamanla çoğu canlı varlığın hayatta kalmak için kullandığı yöntemleri kullanmadan yaşamaya başladığı belirtti.

Tel Aviv Üniversitesi biyologu Dorothee Huchon, 'Dokularını kaybettiler. Sinir hücrelerini, kaslarını, her şeylerini... H. salminicola ayrıca solunum sürecini yöneten DNA'nın bileşenlerinden biri olan mitokondriyal genomunu da kaybetti. Ve şimdi nefes alma yeteneklerini kaybettiklerini görüyoruz' diyor.

Huchon, H. salminicola'nın mitokondriye benzer bir yapı içermesine rağmen, oksijeni metabolize etme yeteneğine sahip olmadığını belirtti.

Araştırmacılar henüz canlının nefes almadan nasıl hayatta kaldığını açıklayamadı, ancak bazıları diğer deniz canlılarından aldığı enerjiyi kullandığını öne sürüyor.

Araştırmacılara göre, canlıları her zaman daha fazla karmaşık hale gelen getiren çok sayıda gen... Ancak bu araştırmada tamamen ters giden bir organizma görülüyor. Neredeyse tek hücreli olacak şekilde dönüşmüşler.

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