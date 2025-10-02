Bilim dünyasından heyecanlı bekleyiş! Mars'ın yakınından geçecek

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışından gelen "3I/Atlas" adlı kuyruklu yıldızın cuma günü Mars'ın yakınından geçeceğini bildirdi.

Kuyruklu yıldızın saatte yaklaşık 310 bin kilometre hızla ilerlediğini belirten bilim insanları, yıldızın bugüne kadar gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliği taşıdığını aktardı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars yörüngesindeki iki uydusu gözlem için kuyruklu yıldıza yönelirken, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki uyduları ve gezgin araçları da gözlemlere destek verecek.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Kuyruklu yıldız, ekim sonunda Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak. Kasım ayında Jüpiter ve uydularına doğru yol alan ESA'nın "Juice" uzay aracı da kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürecek.

"3I/Atlas", aralık ayında Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçecek.

