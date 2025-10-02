İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6164
  • EURO
    48,7927
  • ALTIN
    5123.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Bilim dünyasından heyecanlı bekleyiş! Mars'ın yakınından geçecek

Bilim insanlarına göre, '3I/Atlas' Mars'ın 29 milyon kilometre yakınından geçecek ve bu geçiş, kuyruklu yıldızın Kızıl Gezegen'e en fazla yaklaştığı nokta olacak.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Bilim dünyasından heyecanlı bekleyiş! Mars'ın yakınından geçecek
ABONE OL

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışından gelen "3I/Atlas" adlı kuyruklu yıldızın cuma günü Mars'ın yakınından geçeceğini bildirdi.

Kuyruklu yıldızın saatte yaklaşık 310 bin kilometre hızla ilerlediğini belirten bilim insanları, yıldızın bugüne kadar gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olma özelliği taşıdığını aktardı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars yörüngesindeki iki uydusu gözlem için kuyruklu yıldıza yönelirken, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki uyduları ve gezgin araçları da gözlemlere destek verecek.

DÜNYAYA TEHDİT OLUŞTURUYOR MU?

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Kuyruklu yıldız, ekim sonunda Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak. Kasım ayında Jüpiter ve uydularına doğru yol alan ESA'nın "Juice" uzay aracı da kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürecek.

"3I/Atlas", aralık ayında Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.