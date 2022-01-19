Bilim dünyasını ayağa kaldırdı! Mars'ta yaşam izi mi?

star.com.tr 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:54

NASA'nın Curiosity gezgini, yaptığı testler sonucunda, bir kayanın içine hapsolmuş karbonun, hafif izotopları bakımından çarpıcı biçimde zenginleştiğini buldu. Testin mikrobiyal yaşam için güçlü bir kanıt olarak görüleceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Science'a göre, söz konusu gezegenin Mars olması göz önüne alındığında, araştırmacılar herhangi bir büyük iddiada bulunma konusunda çekindiler ve ultraviyole (UV) ışığı ve yıldız tozunu içeren biyolojik olmayan alternatiflere odaklandılar. Ancak bu ihtimallerin, çok fazla 'zorlayıcı' olduğu bildiriliyor.

Biyojeokimyacı ve yayınlanan çalışmanın baş yazarı Christopher House, çalışmanın mikropların bir zamanlar gezegende var olduğuna ve bugün hala olabileceğine dair "mantıklılığı artırdığı" sonucuna varıldığını söyledi.

California Üniversitesi'nde gezegen bilimcisi olan Mark Harrison ise, karbon zenginleştirmesinin eski yaşama dair cesaret verici bir ipucu olduğunu kabul ediyor. Ancak, yazarların tutuculuğunu anladığını, çünkü bu tür izlerin Dünya'da bile tartışıldığını ve biyolojik olmayan açıklamaların göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

MARS'TA YAŞAM İZLERİ Mİ?

Ekip, Curiosity'nin antik bir gölün çamur taşlarının olduğu Gale kraterindeki yolculuğu sırasında, 24 farklı kaya örneğini inceledi. Toz haline getirilmiş kaya, gezginin karnındaki bir fırında pişirildi ve bu, kayada tutulan eser miktarda karbon, metan gazına dönüştürüldü.

Gaz daha sonra metanın izotopik yapısını ortaya çıkaran bir lazer tarafından incelendi. Sonuçlar çok çeşitliydi ancak altı bölgede karbon-12 ila karbon-13 miktarı, Dünya tabanlı bir referans standardından binde 70 parçadan fazlaydı.

Bilim insanlarına göre, hafif karbonu bu kadar yüksek seviyelere yoğunlaştırmak, birden fazla adımda gerçekleşmiş olabilir. Mars magmasında bulunan hafif karbonla beslenen ve metan gazı yayan derin yeraltı mikropları olabileceğinden de şüpheleniyorlar.

Mars atmosferi hafif karbon bakımından yetersizdir, bu nedenle araştırmacılar bunun olası bir mikrobiyal besleme stoğu olduğunu düşünüyorlar.

Yine de, gezgin eski mikropların fiziksel izine rastlamadı. Bu yüzden araştırmacılar derin mikropların zenginleşmeyi hızlandırmış olabileceğini söylüyorlar.

Diğer bir ihtimal ise, Mars da dahil olmak üzere genç Güneş Sistemi, her 100 milyon yılda bir meydana geldiğine inanılan yıldızlararası bir gaz ve toz bulutundan geçti.

Bu tür tozlardaki karbon hafiftir ve meteoritlere hapsolmuş örneklere göre Curiosity tarafından görülen seviyelere uygundur.

Uzmanlar tüm bu senaryoların mümkün, ancak inanılmaz derecede zorlayıcı olduğuna inanıyor.

Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde gezegen bilimcisi olan Yuichiro Ueno, yakın zamanda sürecin yayınlanmamış laboratuvar sonuçlarında ortaya çıkabileceğini doğruladı.

Ueno, Mars'ın erken dönemlerinde, bir dizi organik molekül oluşturmak için karbon monoksit ile reaksiyona giren, belki de hidrojen açısından zengin, farklı bir atmosfere sahip olabileceğini söylüyor.

House, daha kalın bir metan bulutunda hafif karbon tespit edilirse, bunun daha da heyecan verici bir olasılık açacağını söylüyor.