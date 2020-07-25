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Bilim-Teknoloji

Bilim dünyasını hayrete düşüren keşif: Dev güvercin...

New Mexico Üniversitesi'nden bilim adamları, Okyanusya'daki Tonga Krallığı adalarında dev güvercin kalıntıları bulduklarını ileri sürdüler.

star.com.tr25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:38
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Güvercinin, şehir sakinlerinin günlük olarak karşılaştıkları en yaygın hayvanlar arasında.

Eurekalert'te yer alan habere göre, New Mexico Üniversitesi'nden bilim adamları dev bir güvercin kalıntısı keşfetti.

Amerikalı araştırmacılar, modern güvercinlerin eski bir akrabası olan canlının, 50 cm uzunluğunda ve modern güvercinlerin beş katı ağırlığında olduğunu açıkladı.

Soyu tükenmiş bu türün, mango ve guava meyveleriyle beslendiği belirtildi.

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde David Steadman türle ilgili açıklamasında, "Bu ağaçların bazılarının büyük, etli bir meyveleri vardır. Büyük bir güvercin için bütünüyle yutmaya uygundur. Bu kuş türü meyve yiyen güvercinlerden en büyüğüdür.' dedi.

Türün yok olmasının 2.850 yıl önce Polinezyalıların yerleşimleriyle ilgili olduğu belirtiliyor. Takımadalara yerleşen insanların, bu kuş türünü yüz yıl içinde yok ettikleri tahmin ediliyor.

star.com.tr

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