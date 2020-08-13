star.com.tr 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:23 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:23

Yeni bir çalışma sonucunda, Yunanca 'dehşet timsahı' anlamına gelen 'Deinosuchus' olarak adlandıran yaratığın, muz büyüklüğünde dişlere sahip olduğu ve dinozorları bile alt edebileceğini belirtildi.

2018 yılında Iowa Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından başlayan çalışma sonucu elde edilen bulgular, 29 Temmuz'da Journal of Vertebrate Paleontology'de (Omurgalı Paleontoloji Dergisi) yayınlandı.

Çalışmaya göre, bilim insanları üç tür Deinosuchus olduğunu söylüyor. İki tür -Deinosuchus hatcheri ve Deinosuchus riograndensis- Montana'dan Kuzey Meksika'ya kadar Batı Kuzey Amerika'da yaşıyordu. Üçüncü tür ise -Deinosuchus schwimmeri- New Jersey'den Mississippi'ye kadar kıyı bölgesinde yaşıyordu.

Araştırmacılardan Professor Christopher Brochu, Deinosuchus'un çok ilginç bir hayvan olduğunu belirterek, bu bulguların timsahların dinozorlar çağından beri 'değişmeyen, yaşayan fosiller' olmadığını gösterdiğini söylüyor. Brochu'ya göre, onlar da diğer bazı türler gibi dinamik bir şekilde değiştiler.

Araştırmacılar, yaşadığı dönemde Deinosuchus'un ekosistemindeki en büyük avcı olduğunu ve dinozorları geride bıraktığını hatta onları avladığını söylüyor.

Araştırmacılardan Dr. Cossette ise, "Deinosuchus, su kenarına su içmek için gelen dinozorları avlaması gereken bir devdi. Şimdiye kadar, hayvanın tamamı bilinmiyordu. İncelediğimiz bu yeni örnekler, muz büyüklüğünde dişleri olan ilginç, canavarca bir yırtıcıyı ortaya çıkardı." diyor.

Bilim adamları, Deinosuchus'un dinozorlar da dahil olmak üzere Dünya'daki türlerin dörtte üçünü yok olduğu 'Kretase-Tersiyer yok oluşu' sırasında neslinin tükendiğine inanıyor.

Dr. Cossette yaptığı çağrıda, "Bu delikler (burun bölgesindeki) Deinosuchus'a özgüdür ve fonksiyonlarını bilmiyoruz. Daha fazla araştırmanın bu gizemi çözmemize yardımcı olacağını umuyoruz ve böylelikle bu inanılmaz yaratık hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz." dedi.

star.com.tr