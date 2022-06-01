Bilim festivalinde hasret bitiyor

Bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında küçük bir bilim şenliği olarak başlatılan, bugün Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri haline gelen Science Expo, 'Uzay ve Havacılık' temasıyla 09 -12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bilim meraklılarının özlemle beklediği Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

KAPSAM GENİŞLİYOR



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2012 yılında projeyi uygulamaya alan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, festivali ilk yılında bile 40 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini hatırlattı. 'Başımıza İcat Çıkarın' felsefesi ile katılımcıları üretmeye ve yaşayarak öğrenmeye yönlendiren Bursa Bilim Festivali'nin sonraki 4 yıl boyunca 'bilimi sokağa indirerek' Merinos Park'ta gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Etkinliğimizi Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, BEBKA desteği ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile hayata geçiriyoruz. Türkiye'de bilim etkinliklerinin yaygınlaşması ve diğer illere yayılımı sonrasında yeni bir vizyonla harekete geçen Bursa Bilim Festivalimiz, 2017 yılından itibaren Turkish Airlines Science Expo adı ile yoluna devam ederek; içerisine meslekler yarışıyor, atölyeler, hava araçları yarışmaları, akıl ve zekâ oyunları, kariyer günleri, proje yarışmaları gibi birimleri de kattı. Türkiye'de bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla, ülkemizde ilk kez bilimsel alanda dünya rekoru kırma denemesi yapıldı ve bunda başarı sağlandı" dedi.

BURSA PROJESİ



Bursa Bilim Festivali'nin Büyükşehir Belediyesi projesi olmanın çok ötesinde bir Bursa projesi haline geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Pandemi dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 9. Science Expo'yu maalesef yapamamıştık. Çok şükür, 9-12 Haziran 2022 tarihlerinde 'Uzay ve Havacılık' temasıyla TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM ve BTM bahçesinde gerçekleştireceğiz. Bilim festivalimize uzay ve havacılık sektöründe üretim yapan kurumlarımız katılacak. Bunlar içerisinde Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi, uçuş okulları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD gibi yerel ve ulusal birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor" diye konuştu.

MESLEK LİSELERİNE ÖZEL ÖNEM



Başkan Aktaş, bu yılki festivalde meslek liselerine özel önem verdiklerini ve etkinlik kapsamında yapılacak Meslek Liseleri İstihdam Buluşması'na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılacağını söyledi. Türkiye'de ilk olan Meslek Liseleri İstihdam Buluşması'na konuşmasında ayrı bir başlık açan Başkan Aktaş, "Bursa Meslek Liseleri İstihdam Buluşması'nın ana amacı, ilimizin önde gelen firmaları ile mesleki ve teknik liselerin tüm mensupları ile iş arayan veya kariyer gelişimini hedefleyen gençlerimizi buluşturmak. Aynı zamanda işletmelerimiz ile ilimizdeki tüm mesleki ve teknik liselerin iletişimlerini güçlendirerek, projelerde işbirliklerinin önünü açmaktır. Sürdürebilirlik bakış açısı ile ülkemizin iş gücüne dinamizm kazandırmaktır. İŞKUR işbirliği ile 500'ün üzerinde Bursalı firmanın katılım sağlayacağı etkinliğimizde şirketlerimiz, istihdam imkânlarını 50 bine yakın gence anlatma fırsatını bulacaklar. Türkiye'nin 12 farklı şehrinden, 16 farklı alanda, 289 takım ve 472 meslek lisesi öğrencisi, 'alanlarında dereceye girmek için' kendilerine verilen projeleri hayata geçirecek. Bursa dışından 38 takımdan 79 öğrenci başvuruda bulundu. Bursa dışından gelen yarışmacılarımızı, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz öğrenci yurtlarında misafir edecek. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek yıldan itibaren Meslekler Yarışıyor'u Millî Eğitim Bakanlığı'mız ile birlikte 81 ilimizden katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR



Etkinlik kapsamında yapılacak ödüllü yarışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, "Meslekler Yarışıyor etkinliğinde; çocuk gelişimi ve eğitiminden el sanatlarına, robotik kodlamadan iklimlendirmeye kadar 16 başlıkta öğrencilerimiz projeleriyle yarışacak. BEBKA tarafından Meslekler Yarışıyor'un birincisine 2 bin TL, ikincisine 1000 TL, üçüncüsüne de 500 TL para ödülü verilecek. Yine şubat ayında 104 okulun katılımı ile Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiğimiz Akıl ve Zekâ Oyunları Ligi'nin finalini Science Expo'da yapacağız. Tasarla-Yap-Uçur Yarışması'nda, Türkiye'nin farklı yerlerinden ortaokul ve lise düzeyinde 45 takım mücadele edecek. BEBKA tarafından birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Plan-S iş birliği ile gerçekleşecek olan Patent Hackathon'da gençler, uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki vakalara 36 saat süren maratonda çözüm üretmeye çalışacak. Hackathon'un birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL ve üçüncüsüne 5 bin TL ödül verilecek. Yine GUHEM ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, lise öğrencilerinden oluşan ekiplerin katılımıyla Bursa Patent Hackathon'u organize edeceğiz. Bu organizasyonda da gençler, uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki vakalara 2 gün boyunca çözüm üretmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

BİLİMLE DOLU 4 GÜN



Başkan Aktaş, "Uzay ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların teknolojilerinin sergileneceği festivalde, lise ve üniversite takımları da yarışmalarda derece aldıkları tasarımları ve ürünleri ile yer alacak. Günümüzde zirai ilaçlamadan kargo taşımacılığına kadar hayatın her alanında rol almaya başlayan drone teknolojisini yakından görme ve uygulama imkânı da bulacak ziyaretçiler için farklı deneyimler sunacağız. Türkiye'nin her yerinden toplam 250 bin ziyaretçimize eğlenerek öğrendikleri, başımıza icat çıkardıkları, bilim dolu 4 gün geçirmeyi vadediyoruz. Yine 11 Haziran'da Oğuzhan Koç konseri ile müzik dolu bir akşama şahit olacağız. Şimdiye kadar bir milyonu aşkın bilim sevdalısının ziyaret ettiği festivalimizi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için de şehrin pek çok noktasından fuar alanına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyoruz. 9. Science Expo'ya emeği geçen, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

YARININ ÖĞRENCİLERİ



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise, Büyükşehir Belediyesi'nin yarının öğrencilerinin yetişmesine çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Science Expo da bence bunlardan bir tanesi. Gerçekten Türkiye'de tek olarak gösterilebilecek birçok çalışmaya, belediyemiz ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız imza atıyorlar. Bursa'da gerçekten çok önemli bir nesli, yarınlara çok güzel şekilde hazırlıyoruz. Science Expo, ilk dinlediğimde çok etkilendiğim bir etkinlik. Bu yüzden böyle bir gençliğin burada yetişmesine imkan veren başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

BEBKA adına konuşan Elif Boz Ulutaş ise kurum olarak 2015 yılından beri Bursa Bilim Şenliği'ne destek verdiklerini belirterek, Science Expo gibi etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye aşina olmalarında önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bu arada, festivalin tanıtım toplantısı öncesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Bilim Avcıları ekibi, dikkat çekici küçük bir bilimsel deney yaptı. Davetlilerin dikkatle izlediği deneye Başkan Aktaş da eşlik etti.