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LTT 144Ab isimli gezegenin gökyüzünden üç farklı güneş görülebiliyor

ABD'li bir grup bilim insanı tarafından keşfedilen LTT 144Ab ismini taşıyan gezegen, gökyüzünde üç farklı Güneş'e sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  • DHA
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Dünya'dan 22,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan LTT 1445Ab'te bulunan üç farklı Güneş'in ikisi gezegenden çok daha uzak konumda bulunurken, biri ise hayli yakın duruyor. Kırmızı cücelerden oluşan üçlü yıldız sisteminin ismi LTT 1445 olarak belirtilmiş. LTT 1445Ab gezegeni bu üçlü yıldız sisteminin en parlak yıldızı olan LTT 1445A'nın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızına çok yakın bir konumda yer alan LTT 1445Ab'nin bir tam yörüngesi sadece 5.3 günde tamamlanıyor.
 
Gezegenin bu özel durumu nedeniyle yüzey sıcaklığı da hayli yüksek ve 160 santigrat dereceye ulaşıyor. Dünya'ya kıyasla 1.5 kat daha büyük bir yapıda olan LTT 144Ab, Dünya'ya göre de daha yoğun bir gezegen. 
 
Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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