24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7573
  • 6,3607
  • 271.64
  • 103318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Bilim insanları, 19 yıl sonra yeni HIV virüsü saptadı

ABD'de bilim insanları, 19 yıl sonra yeni bir HIV virüsünün varlığını tespit etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN'in haberine göre, Missouri Üniversitesi ve Abbott Laboratuvarları tarafından yürütülen ve sonuçları Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromları Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde HIV virüs çeşitliliği çalışmasının bir parçası olarak 2001 yılında elde edilen örneğin yeni bir HIV virüsü olduğu neticesine varıldı. 
 
Haberde, bilim insanlarının, bunun yeni bir alt tür olduğunu 3 vakanın bağımsız olarak tespit edilmesiyle söyleyebildiklerini belirtilirken, ilk iki vakanın 1983 ve 1990'da yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydediliyor.
 
Çalışma ekibinden Mary Rodgers, 1983 ve 1990 yıllarında karşılaşılan iki türün çok sıra dışı olduğunu, bilinen türlerle eşleşmediğini vurgulayarak, 2001 örneğinin bu iki eski örneğe benzediğini söyledi. 
 
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr Anthony Fauci de yeni bir tür tespitinin, HIV'in gelişimine dair daha muntazam bir harita sunacağını vurgulayarak, "Mevcut tedaviler, bu ve diğer HIV türlerine karşı etkili. Panik yapmaya ve endişelenmenize gerek yok. Çok fazla insan bu hastalığa yakalanmadı." diye konuştu.
 
HIV virüsünün diğer virüsler gibi birkaç farklı alt türe sahip olduğu, zaman içinde değişime ve mutasyona uğrayabildiği belirtiliyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 36,7 milyon kişi HIV ile yaşarken, Birleşmiş Milletler'in AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, 2016 yılında virüsün 1,8 milyon kişiye yeni bulaştığının tahmin edildiğini duyurmuştu.
 

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Komşuda deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşuda deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

Sevdikleriniz için en güzel Cuma ve Mevlid Kandili mesajları

Sevdikleriniz için en güzel Cuma ve Mevlid Kandili mesajları

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019