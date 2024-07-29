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Bilim-Teknoloji

Bilim insanları ilk kez keşfetti! Katı bir madde de ortaya çıktı

Güney Koreli bilim insanları, ilk kez katı bir maddede elektronların karanlık durumlarının varlığını keşfetti.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Bilim insanları ilk kez keşfetti! Katı bir madde de ortaya çıktı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığından çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD, İngiltere ve Kanada'dan bilim insanlarının, elektronların karanlık durumlarına ilişkin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.

Çalışmanın, başkent Seul'deki Yonsei Üniversitesinden Prof. Kim Keun-su liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ekibin kuantum sistemini incelerken yüksek sıcaklıktaki bir süperiletkenin bakır oksitinde tespit edilemeyen elektronların karanlık durumlar olduğunu bulduğu belirtildi.

Kim, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Etrafımızdaki birçok maddede elektronların karanlık durumları var. Bir sonraki hedefimiz, bulgularımıza dayanarak günümüz fiziğinde uzun süredir bir muamma olan yüksek sıcaklık süperiletkenliğiyle ilgili sorunları çözmek." ifadesini kullandı.

"Karanlık durum", bir atom ya da molekülün foton ememeyen ya da yayamayan durumunu ifade ediyor.

Bugüne kadar elektronların karanlık durumları, sadece sıvı veya gaz halindeki maddenin atom veya moleküllerinde bulunurken, katı maddelerde var olamayacağı değerlendiriliyordu.

Uzmanlara göre, süperiletkenler, sıvı nitrojen ile kolayca soğutulabildikleri için enerji, ulaşım ve tıp endüstrilerinde yenilikler yaratma potansiyeline sahip olarak kabul ediliyor.

Araştırma bulguları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

  • karanlık durumlar
  • elektronlar
  • Güney Koreli bilim insanları

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