Bilim insanları, koronavirüsün görüntüsünü yayımladı

star.com.tr 14 Şubat 2020 Cuma10:13 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:17

ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden bilim insanları, 60 bin kişiyi etkileyen ve bin 370 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün iki farklı elektron mikroskobu kullanarak elde ettikleri görüntüsünü yayımladılar.

Virüsler, bir koruyucu bir protein tabakasının içinde DNA veya RNA’dan sadece birine sahip olan küçük yapılardır. Virüsler, tipik bir ışık mikroskobu ile görüntülenemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle virüslerinde görüntülenmesinde elektron mikroskobu kullanılır.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Rock Mountain Laboratuvarları’ndan bilim insanları da koronavirüsü görüntülemek için iki farklı yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu kullandılar.

Taramalı elektron mikroskobu görüntüsü insan hücreleri (mavi, pembe ve mor) arasındaki yeni koronavirüsü (sarı) gösterir. (Virüsü ve çevresini daha iyi göstermek için görüntüye renk eklendi.)

Araştırmacılar, koronavirüsün görüntülenmesinde tarama elektron mikroskobu ve iletim elektron mikroskobunu kullandılar. Her iki mikroskop türünde de görüntü elde etmek için ışık demeti yerine odaklanmış elektron demetleri kullanılır. Odaklanmış elektron demetlerinin gönderilmesinden sonra elde edilen görüntüler sonradan renklendirilir.

İnsan hücrelerinin yüzeyinden çıkan yeni koronavirüsü gösteren bir transmisyon elektron mikroskobu görüntüsü.

Koronavirüsün görüntüleme çalışmasında virüsün, 2012 yılında ortaya çıkan MERS ve 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüslerine benzer olduğu belirlendi.

Her üç virüs tipi de taç yapıya sahiptir. Korona ismi de zaten Latince taç demektir. Virüslerin isimlendirmesi de buradan gelmektedir.