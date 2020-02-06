Bilim insanları parmak izinden uyuşturucu kullanımını tespit etmeyi başardı

star.com.tr 06.02.2020 16:29 - Güncelleme: 06.02.2020 16:29

Nature Publishing Group's Scientific Reports'ta yayımlanan bir makalede, Surrey Üniversitesi tarafından yapılan bir dizi deneyin, tek bir parmak izi örneği kullanarak uyuşturucu testinin doğru ve acısız bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceğini detaylandırıyor.

Uyuşturucu testi için, kokainin vücutta kullanlar ile kokaini yutmuş olanları ayırt edebilmek gerekir. Yeni araştırma bunu yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisi teknikleri kullanılarak ilk kez mümkün olduğunu gösterdi.

Surrey Üniversitesi, Adli Tıp İrlanda, Ulusal Fizik Laboratuvarından bir ekip, son 24 saat içinde kokain almaya tanıklık eden uyuşturucu rehabilitasyon kliniklerinde tedavi görmek isteyenlerin parmak izlerini aldı. Her hastadan parmak izleri toplandı ve katılımcılardan daha sonra başka bir parmak izi vermeden önce ellerini sabun ve suyla iyice yıkaması istendi. Aynı işlem, kokainine dokunmuş bir uyuşturucu kullanmayan kullanıcı havuzundan örnekler toplamak için de kullanıldı.

Surrey'deki araştırmacılar, kokainle temas eden ancak uyuşturucu kullanmayan kullanıcılardan gelen bilgileri, uyuşturucu kullanan gönüllülerle çapraz referanslamak için deneysel parmak izi ilaç testi yaklaşımlarını (hızlı, yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisine dayanarak) kullandılar.

Kokain alındığında vücutta üretilen bir molekül olan benzoilecgonin, A sınıfı ilacı tüketenleri, onu ele alanlardan ayırmada çok önemlidir. Benzoylecgonine, kokaine dokunduktan ve sonra ellerini yıkadıktan sonra bile, kullanıcı olmayan ilaçlardan alınan örneklerde mevcut değildi.

Min Jang, "Parmak izi, toplanması çok hızlı ve etkili olduğu için ilaçları test etmenin harika bir yoludur. Metodolojimizi kullanarak, parmak izi örneğini 2 dakikadan daha kısa bir sürede ilaçlar için analiz etmek mümkündür." dedi.

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Catia Costa şunları söyledi: "Parmak izi ilaç testi olanakları için heyecan duyuyoruz. Yasadışı uyuşturuculara ek olarak, parmak izindeki farmasötik ilaçları tespit edebildiğimizi tespit ettik ve ilaçlarının doğru dozda verildiğini kontrol etmelerine yardımcı olmak için kullanıp kullanamayacağımızı görmek istiyoruz." dedi.

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Melanie Bailey, "Yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisi kullanan laboratuvar testimiz, bir ilaca dokunan bir kişi ile gerçekten tüketen bir kişi arasındaki farkı söyleyebildiğinden, bu araştırmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.