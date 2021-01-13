Bilim insanları uyardı! 'Covid-19'dan daha tehlikeli... Kitlesel yok oluşun korkunç geleceği'

star.com.tr 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:56

ABD, Avustralya ve Meksika'dan 17 bilim insanından oluşan araştırma ekibine göre, dünya çapındaki hükümetlerin öncelikleri ve halklarının bilgisizliği, Dünya'daki yaşamın kötüye gitmesini ele almada başarısız oldu.



Frontiers in Conservation Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, insanlık da dahil olmak üzere, biyosfere ve barındırdığı tüm yaşam biçimlerine yönelik tehditlerin ölçeği aslında o kadar büyük ki, iyi bilgilendirilmiş uzmanlar için bile sonuçlarını tahmin etmek oldukça zor.

Araştırmacılar, kötüye giden sağlık koşulları ve iklimsel bozulmaları da ele aldıkları çalışmada, biyoçeşitliliğin hızlı kayıpları ve insan nüfusunun eşit derecede hızlı büyümesi, kaynakların adaletsiz dağılımı ile birleşince büyük gıda güvensizliğine yol açan çeşitli küresel zorlukları araştırdı.

Çalışmada, dünya çapındaki hükümetlerin bu konulara yeterince dikkat etmediğini savunulurken, "Biyolojik çeşitlilik kaybıyla ilgili, uzun zamandır öngörülen bir salgının ortaya çıkması, bu dengesizliğin hem insan sağlığını hem de refahı nasıl bozduğunu acı bir şekilde gösterdi.' ifadelerine yer verildi.

Uzmanlara göre biyoçeşitlilik kaybını durdurmak, herhangi bir ülkenin istihdam, sağlık hizmetleri, ekonomik büyüme veya döviz istikrarı gibi diğer endişelerinin çok gerisinde kalmaktadır.

İNSANLAR HAREKETE GEÇMİYOR

Araştırmacılar, yaygın bilgisizliğin ve sosyo-politik süreçlerin, insanların etkili bir eylemde bulunmasını geciktirdiğini belirtiyor.

Stanford Üniversitesi Biyoloji Koruma Merkezi başkanı ve makalenin yazarlarından biri olan Paul Ehrlich Guardian'a verdiği demeçte, çevresel sorunların medeniyet için Trumpizm veya Covid-19'dan sonsuz derecede daha fazla tehdit oluşturduğunu söyledi.

MEDENİYETİN ÖLÜMCÜL HASTALIĞI: BÜYÜME ÇILGINLIĞI

Ehrlich'in 1968 tarihli çığır açan kitabı The Population Bomb, aşırı nüfus korkusu ve gezegen üzerindeki etkileri konusunda tartışmalar başlatmıştı. Araştırmacı, tahminlerinin bazılarının zamanlaması konusunda yanıldığını kabul etse de, nüfus artışının ve zengin ulusların yüksek tüketim seviyelerinin medeniyetin çöküşüne yol açabileceğini savunuyor.

Ehrlich gazeteye verdiği demeçte, "Büyüme çılgınlığı, medeniyetin ölümcül hastalığıdır. Bu endişe yerini eşitlik ve toplumun refahını hedefleyen kampanyalarla değiştirmelidir.' dedi.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarını özetledikleri makalede, bilim camiasını 'gelecekteki zorlukları tatlı göstermeyi' bırakmaya çağırarak, "Başka herhangi bir şey, en iyi ihtimalle yanıltıcıdır veya ihmalkârdır ve en kötü ihtimalle insan teşebbüsleri için ölümcül olabilir." ifadelerine yer verdiler.

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