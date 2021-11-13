Bilim insanları yapay zeka ile başardı! Çığır açacak buluş

13 Kasım 2021 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 19:51

İsviçre'de Bern ve Cenevre Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından geliştirilen algoritmanın, bir takımyıldızının her pikselini tanıması ve yeni ötegezegenler keşfetmesi bekleniyor.

Yapay zekaya dayalı bir görüntü tanıma yöntemi, geleneksel yaklaşımlarla görünmez kalan güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri tespit etmeyi başardı. Bern ve Cenevre'den gökbilimcilerin raporu, "Astronomy and Astrophysics" adlı uzman dergisinde yayınlandı.

"İKİ ÖTEGEZEGEN - KEPLER-1705B VE KEPLER-1705C'Yİ KEŞFETTİK"

Cenevre Üniversitesi'nden Adrien Leleu, konuyla ilgili üniversitelerin yayınladığı ortak bir bildiriye göre, "Yöntemi ilk kullandığımızda, daha önceki teknikler tarafından tamamen gözden kaçan iki ötegezegen - Kepler-1705b ve Kepler-1705c – keşfettik." dedi. Yöntemin, gezegenin yarıçapını tahmin etmek için kullanılabileceğini ve kütlesi, yoğunluğu ve bileşimi hakkında bilgi sağlayacağını da belirtti.

Yeni teknoloji sadece astronomi için değil, aynı zamanda dünyayı ve çevresini gözlemlemek için de faydalı olabilir.