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Bilim-Teknoloji

Bilim insanlarından elektronikte devrime yol açacak buluş

Bir fizikçi ekibi, terahertz elektromanyetik dalgaları için tespit edilmesi son derece zor olan bir elektrik algılama yöntemi keşfetti. Keşfin, mikroçipler üzerindeki algılama ekipmanını minyatürleştirmeye ve hassasiyeti artırmaya yardımcı olacağı bildirildi.

star.com.tr10 Mart 2020 Salı 10:30 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:30

Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre bulgu, anti-ferromanyetik malzemelerdeki manyetik rezonans fenomenine dayanmaktadır. Antiferromanyetizmalar olarak da adlandırılan bu malzemeler, ultra hızlı ve spin tabanlı nano ölçekli cihaz uygulamaları için benzersiz avantajlar sunar.

Terahertz bir elektromanyetik dalga frekansı birimidir: Bir gigahertz 1 milyar hertz'e eşittir; 1 terahertz 1.000 gigahertz'e eşittir. Frekans ne kadar yüksek olursa, bilgi aktarımı o kadar hızlı olur. Örneğin, cep telefonları birkaç gigahertz'de çalışır.

Riverside, Kaliforniya Üniversitesi'nde fizikçi Jing Shi tarafından yönetilen araştırmacılar, Antiferromanyetizma içinde spintronikte önemli bir fiziksel miktar olan bir spin akımı üretti ve elektriksel olarak tespit edebildi. Bu başarıyı elde etmek, tespitini kolaylaştırmak ve kromide manyetik rezonansı pompalamak için terahertz radyasyonunu kullandılar.

Profesör Shi, "Antiferromanyetik rezonansın daha önce deneysel olarak yapılmayan spintronik bir etki olan bir elektrik voltajı üretebildiğini gösterebildik." dedi.

Antiferromanyetikler her yerde bulunur ve ferromanyetiklere göre daha boldur. Demir ve kobalt gibi birçok ferromanyetik, oksitlendiğinde antiferromanyetik hale gelir. Birçok antiferromanyetik, düşük enerji kaybına sahip iyi yalıtkanlardır. Shi'nin laboratuvarı ferromanyetik ve antiferromanyetik izolatörler yapma konusunda uzmanlığa sahiptir.

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