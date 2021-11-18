star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:24

Tüm dünyayı etkileyen pandemi sırasında, bazı bilim adamlarının virüsün dünya dışı bir kökene sahip olduğu konusundaki spekülasyonları, epidemiyolojik güvenlik konusunda tartışmalara yol açtı.

Bilim adamları, poliovirüslerin ve bakteriyofajların vakumda ve kozmik iyonlaştırıcı radyasyonda hayatta kalabildiklerini uzun zamandır bildiklerinden, uzaylı virüs fikri dışlanmıyor.

UZAY KÖKENLİ VİRÜS İSTİLASI UZAK DEĞİL

Öte yandan Çarşamba günü BioScience'ın dergisinde yer alan bir makalede, uzay kökenli virüs istilası tehlikesinin göründüğü kadar uzak olmadığı belirtildi.

McGill Üniversitesi'nden Anthony Ricciardi, "Sektörlere ve insan sağlığına büyük maliyetleri nedeniyle biyolojik istilalar, katı sınır ötesi çözümler gerektiren küresel biyogüvenlik sorunlarıdır. Tehdit göründüğü kadar uzak değil, çünkü uzay ajanslarının ihtiyati tedbirlerine rağmen, "iyonlaştırıcı radyasyona, kurumaya ve dezenfektanlara karşı aşırı direnç gösteren bakteri suşları, uzay aracı montajı için kullanılan NASA odalarına izole edildi." diyor.

Bu fikri, gezegendeki bazı bilim insanları tarafından şimdiden benimsendi. Uzmanlara göre, mikrobiyal tehditlerin yönetiminde erken teşhis kritik öneme sahip.

Biyologlar ayrıca bilim dünyasında daha fazla iş birliğinin, gezegenin biyogüvenliği için mevcut uluslararası protokolleri geliştireceğini söylüyor.

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