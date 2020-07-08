08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:38

University College London (UCL) araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmaya göre Covid-19 geçiren 43 hastada beyin faaliyetlerinde geçici fonksiyon bozukluğu, inme, sinirsel hasar gibi ciddi etkiler tespit edildi.

Euronews'te yer alan habere göre, Araştırmanın baş yürütücülerinden Michael Zandi "Bu beyin hasarlarının 1918'deki Influenza salgınının ardından 1920 ve 30'lu yıllarda görülen uyku hastalığı (encephalitis lethargica) salgını gibi geniş çaplı bir etkisi olup olmayacağını henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 temelde solunum yolları hastalığı olarak en büyük tahribatı akciğerler üzerinde açsa da nörologlar ve beyin doktorları hastalığın beyin üzerindeki etkilerinin giderek daha kaygı verici hale geldiğini belirtiyor.

Reuters'e konuşan Kanada Western Üniversitesi'nden Adrian Owen "Şu anda milyonlarca Covid-19 hastası var. Bir yıl içinde 10 milyon kişi hastalığı atlatmış olup da ve kalıcı bilişsel sorunlar yaşarlarsa bu onların gelecekteki hayatlarını olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Brain dergisinde yayınlanan UCL makalesine göre beyin enflamasyonu geçiren hastaların dokuzunda genelde çocuklarda rastlanan virüs kaynaklı akut yayılmış ensefalmiyelit (ADEM) tespit edildi.

Araştırma ekibi normalde Londra'daki kliniklerine ayda bir ADEM hastası gelirken bu sayının son zamanlarda haftada bire yükseldiğini belirtti.

Salgının henüz kısa bir süre önce başladığı vurgulanan makalede Covid-19'un uzun süreli hasarının ne olacağının bilinemeyeceği hatırlatılarak doktorların olası nörolojik etkiler konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.