Elon Musk eleştirilerin hedefinde! Bilim insanlarından 'Starlink' uyarısı: Astronomiyi bitirebilir

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:34

Özel uzay şirketi SpaceX'in 12 bin mini uydudan oluşacak Starlink projesi bu sefer eleştiriler ile gündemde.

Satellite Constellations 1 (Satcon1) kapsamında bir araya gelen 250 gökbilimci söz konusu uyduların uzay keşiflerini engelleyeceği görüşünde.

Bilim insanları alçak yörüngede yer alacak yüzlerce uydunun sahip olduğu güneş panelleri sayesinde yayacağı ışığın yeryüzünden uzay gözlemini imkansız hale getirebileceği ihtimalinin altı çiziliyor.

Bu uyduların siyah renkte olması ve güneş panellerinin yönünün değiştirilmesi bu etkiyi azaltsa da bilim insanları kesin çözümün projenin iptali olduğu görüşünde.

NTV'nin haberine göre, Elon Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.

SpaceX geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen fırlatma sonrası alçak yörüngedeki uydu sayısını 420’ye yükseltmişti.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.