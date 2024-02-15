Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla Ay'ın yüzeyinde su bulunduğu keşfedildi

Space.com'un haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Alman Aerospace Centre'a (DLR) ait görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan Kızılötesi Gök Bilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) Teleskobu'yla yapılan gözlemlerden elde edilen bilgileri inceleyen bilim insanları, Iris ve Massalia asteroidlerinin yüzeyinde su molekülleri buldu.

199 kilometre çapındaki Iris ve 135 kilometre çapındaki Massalia, Güneş'ten yaklaşık 357 milyon 539 bin kilometre uzaklıktaki yörüngede dönüyor.

SOFIA'nın Soluk Nesne Kızılötesi Kamerası'yla (FORCAST) yapılan tespitlerde, söz konusu iki asteroidin yüzeyinde su moleküllerinin varlığını gösteren belirli bir ışık dalga boyu yansıması tespit edildi.

Daha önce Dünya'ya getirilen asteroit örneklerinde de su molekülleri bulunduğuna işaret edilen araştırmada ancak söz konusu tespitin asteroitlerin yüzeyinde su bulunduğuna dair ilk keşif olduğu kaydedildi.

YAPILAN ARAŞTIRMALARDA AY'IN YÜZEYİNDE DE SU BULUNDUĞU KEŞFEDİLDİ

Araştırmada, SOFIA verilerinin incelenmesiyle Ay'ın yüzeyinde, Güney Yarım Küre'deki en büyük kraterlerden birinde de benzer su izleri bulunduğu, yapılan yeni çalışmanın buna dayandırıldığı belirtildi.

ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsünden araştırmacı Anicia Arredondo, yaptığı açıklamada, "Asteroitler gezegen oluşum sürecinden kalan maddelerdir, dolayısıyla bileşimleri, yıldız bulutsularının hangi bölgesinde oluştuklarına bağlı olarak değişir. Asteroitlerin üzerinde su bulunması ilgimizi çekiyor çünkü bu, suyun Dünya'ya nasıl ulaştığına ışık tutabilir. Iris ve Massalia asteroitlerinde açık bir biçimde su molekülerine dair özellikler tespit ettik. Araştırmamızı Ay'ın Güneş'e bakan yüzeyinde su molekülleri tespit eden ekibin bulgularına dayandırdık. Bu tayfsal özellikleri diğer gök cisimlerinde de bulmak amacıyla SOFIA'yı kullanabileceğimizi düşündük." dedi.

Araştırmada Ay yüzeyindeki bir metreküp toprakta, kimyasal olarak minerallerle bağlanmış halde 340 grama yakın su bulunduğu, iki asteroit üzerindeki suyun da Ay'da tespit edilene yakın miktarda olduğu ve Ay yüzeyindeki gibi minerallere bağlı veya silikat tarafından emilmiş biçimde olabileceği belirtildi.

GÜNEŞ'E YAKIN YÖRÜNGELERDE DE SU BARINDIRAN ASTEROİTLER OLABİLİR

Önceden Güneş'e yakın yörüngelerde bulunan asteroitlerin, üzerlerindeki suyun ısıyla buharlaşması nedeniyle kuru silikat türde olduğu, uzak yörüngelerdeki asteroitlerin ise buzlu maddelerden oluştuğu düşünüldüğü ifade edilen araştırmada, Iris ve Massalia'ya dair keşif sonrasında, Güneş'e yakın yörüngelerdeki bazı silikat bazlı asteroitlerde de yaygın biçimde su bulunabileceği kaydedildi.

Asteroitlerin Dünya'daki suyun ana kaynağı olduğu, suyun uzaydaki dağılımının anlaşılmasının, Güneş Sistemi ve ötesindeki olası yaşam formları çalışmalarına yardımcı olacağına işaret ediliyor.

Araştırma, "The Planetary Science" dergisinde yayımlandı.